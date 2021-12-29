提到「越南新娘」四字，會讓人腦海湧現哪些刻板印象呢？社會新聞可能有許多關鍵句，如「拿到身分證就烙跑」、「假結婚真賣淫」等，但更多的其實是相夫教子成為「新住民」。有PTT鄉民昨(28)日在表特版(Beauty)分享「越南人妻」照片，穿比基尼泡湯的身材「ㄉㄨㄞ」爆辣翻，讓一大票網友看到狂噴鼻血，她就是嫁來台灣得到幸福的範例之一。

PTT鄉民昨(28)日在表特版(Beauty)分享「越南人妻」，文中有6張照片及1個gif動態圖檔，第一張照片展現標準的長髮越南妹氣質，二、三張則紮起頭髮秀出黑色細肩帶比基尼豪乳，從圖片標記中可看到「越南夯台灣-Hang TV」字樣，越南人妻正是叫「Hang」(音夯)，只見她將下半身泡在露天浴池中，輕鬆看著戶外風景的表情悠閒愜意，給人一種「想炫耀有這樣的辣妻」的感覺。

第四、五張照片中，「Hang」則換上赭色比基尼泡室內溫泉浴池，畫面中她說：「其實在台灣泡溫泉是很普及的休閒」，顯示出她以網紅的身分在介紹旅遊單元。第六張照片她將腳進在露天池中，黑色裙擺將美腿襯托得更白晰。第七張則是爆炸性的「gif動態圖檔」，只見「Hang」慢動作步入浴池，雄偉上圍彈跳「ㄉㄨㄞ」起來的性感度爆表。

見此，表特鄉民們噴鼻血暴動，回應：「生完小孩又變更大了」、「有夠大，夭壽骨」、「2021最優質Gif就頒給妳了」、「秋姮怎麼變的這麼大！」、「晃晃晃」、「厲害」、「她以前就很大了，現在應該是產後脹奶吧」、「奶這麼大還沒什麼越南口音...羨慕」、「又瘦又大不科學」、「大，羨慕老公」、「想學越南話了」、「她這個湯也泡太久了吧！我都看兩小時了」。

原來「Hang」的本名叫「阮秋姮」，出生於越南北部富壽省的農村，幼時母親來台灣擔任看護，她高中畢業後也來台灣讀大學，因而長期旅居當地，之後從事文化交流、主持、越南語教學等工作，於2018年擔任中華民國國慶典禮主持人，也是首度有新住民擔任國慶典禮主持人。

阮秋姮在她的Youtuber頻道《Hang TV - 越南夯台灣》自介表示：「媽媽在台灣工作14年，期滿要回越南了，這段留台歲月換來我們三個姊妹平安順利長大，如今我在台結婚了，以新住民的身分留在台灣，將這段故事繼續寫下去。」她在2018年結婚後生下一子，在台灣過著幸福的人妻人母生活。