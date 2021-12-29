看好農曆連假有9天勢必使國旅市場更旺，台北遠東香格里拉飯店掌握商機，於2月1日至6日春節期間推出「福虎生豐闔家歡假期」，闔家入住舒適寬敞且精心佈置的客房或套房、悠閒享受豐盛早餐，還有童趣可愛的獨家好禮讓小朋友帶回家。房客可參加「香格里拉親子俱樂部」，體驗豐富多元的互動遊戲、手作課程、趣味活動等，讓孩子們在玩樂中學習、在學習中玩樂，享受珍貴的親子時光。

台北遠東香格里拉為親子家庭設計的「福虎生豐闔家歡假期」住房專案，可選擇入住經典優雅的尊榮客房、舒適寬敞的超豪華客房、家庭友善的特選尊榮家庭客房，或是低調奢華的雅仕套房，每間客房或套房可容納至多兩位大人與兩位12歲以下小孩。入住超豪華客房與雅仕套房可享免費加床服務。專案含隔日豐盛早餐，兩位小朋友可免費參加春節限定的「香格里拉親子俱樂部」，暢玩親親寶貝遊戲區及任選五堂寓教於樂的手作課程，讓孩子邊玩邊學、快樂成長。

台北遠東香格里拉專案房內均備有吸睛有趣的兒童迷你帳篷與玩具布置(尊榮客房除外)，還有香格里拉小貴賓獨家入住禮讓孩子們帶回家，包含遊戲貼紙本、可愛動物小後背包、小朋友沐浴備品及香格里拉限量版台灣黑熊玩偶(尊榮客房除外)等。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，帶著小寶貝自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜壯麗景色收納眼底，創造美好的親子度假回憶。

台北遠東香格里拉特別於2月1日至6日春節假期推出「香格里拉親子俱樂部」，預訂「福虎生豐闔家歡假期」住房專案，即可優先預約手作課程，每房提供兩位小朋友入場免費體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆。其他住宿賓客每位1000元，亦可暢玩親親寶貝遊戲區與五堂手作課程。

台北遠東香格里拉設計的「親親寶貝遊戲區」包含兩大場域，賽車遊戲區擁有超大型賽車軌道、曲棍球機台、籃球機台、寶可夢九宮格與彈珠台，讓孩子們驚喜連連、流連忘返。另有Baby Shark互動遊戲室，以小朋友最愛的Baby Shark為主題，將卡通主角投影至牆面上，小朋友手執小棒槌，與Baby Shark來場趣味好玩的互動遊戲。