大陸國務院新聞辦公室今(29)日發布《中國的出口管制》白皮書。白皮書全文9千餘字，由前言、正文和結束語三部分組成。正文包括4個部分，分別是：中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

大陸商務部有關負責人書面回覆指稱，為維護世界和平與發展，有效應對新形勢下國際和地區安全風險與挑戰，各國在聯合國和有關國際條約框架下，高度重視和積極推進出口管制工作，通過建立和執行法律制度，加強和規範出口管制，並積極展開出口管制國際交流與合作，推動增信釋疑，促進出口管制的國際協調，國際出口管制治理不斷完善。

商務部有關負責人也說，當前，國際出口管制也面臨一些挑戰。一是出現濫用出口管制措施和無理實施歧視性限制措施的行為，特別是個別國家，泛化國家安全，憑空捏造理由，動用國家力量干預正常貿易往來和市場交易，屢次濫用出口管制作為打壓和霸淩他國的工具，導致廣大發展中國家和平利用出口管制物項的正當權益受到損害，危害國際產業鏈、供應鏈穩定，對各國實現可持續發展造成嚴重干擾。

同時指出，國際出現拼湊出口管制小圈子、違背真正的多邊主義的跡象，甚至在防擴散問題上搞「雙重標準」，這都是試圖以多邊主義之名，行單邊主義之實。並指出口管制國際協調合作需進一步加強，出口管制領域有關多邊機制的代表性需進一步完善。中國認為，國際出口管制應朝著公正、合理、非歧視的方向發展，堅持走團結合作之路，抵制歧視性做法，攜手應對各種全球性問題，共同創造人類更加美好的未來。

商務部有關負責人強調，中國會切實擔當大國責任，堅定維護有關國際條約的權威性和有效性，在核、生物、化學、導彈、軍品等領域嚴格履行有關義務和承諾，維護國際和地區和平穩定。中國重視開展出口管制國際交流與合作，促進出口管制的國際協調，推動相關國際合作進程，提升國際出口管制的公正性、開放性。

在雙邊領域，中國以相互尊重、平等互利為基礎，與多個國家和地區建立政府間機制，開展政府間磋商、研討、與企業對話等活動，積極促進出口管制物項合規貿易，深入開展雙邊出口管制、防擴散交流與合作，增進相互理解，推動互信合作。支持出口管制非政府間交流與合作，通過學術研究、民間國際交往等活動，加深瞭解，增進友誼。

在多邊領域，中國支持聯合國作為最具普遍性的國際組織，發揮核心作用，開啟開放、包容、公正的對話進程，保障發展中國家和平利用科技進步成果的合法權利，推動科技進步成果普惠共用、應對科技發展帶來的安全挑戰。2021年12月，第76屆聯大通過了「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議，有助於現有出口管制、防擴散相關機制的成員國加強同其他國家的對話交流，更好地服務於普遍安全與共同發展。

中國已加入「核供應國集團」，積極參與「核供應國集團」事務，履行「核供應國集團」成員權利義務，同時重視與「導彈及其技術控制制度」、「瓦森納安排」、「澳大利亞集團」等對話與交流。