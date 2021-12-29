女星瑞莎被爆料斂財、把選手當宣傳工具等負面新聞，更被控訴商演30萬，只分5萬給主演的3名選手，甚至從未看過協會任何帳目，對此，知名音樂人崔惟楷發文力挺瑞莎，怒嗆選手家長：「是把瑞莎當成提款機」。

知名音樂人崔惟楷表示對廠商而言，瑞莎團隊叫做「瑞莎和她的體操選手」，他舉例就像黃立成與麻吉，黃立成不演出，其他小兵價碼估計連一半都不到，接觸商業案的人都知道，商演並非容易接到手，若非靠著瑞莎名氣，這些小選手不會有機會接到商演，而一場30萬價碼，分給3位選手每人1萬6也很佛心，怒嗆：「覺得1萬6太少可以自己去外面談商演看看，看看你家小孩有沒有那個價，不懂家長是把瑞莎當成提款機還是怎樣」。

崔惟楷難掩怒火飆罵選手家長：「瑞莎自費帶選手出去比賽都活該的就對了？家長自己問廠商給多少錢再質疑瑞莎不分多一點？」坦看到願意付出的人被罵就特別不爽，對此，網友紛紛回應：「這些來享受所有榮耀的人，馬上就來計算自己得了多少？沒有瑞莎，其實你們誰也不是」、「恐龍家長只想免費學體操和分錢，栽培小孩興趣是為了賺錢嗎」。

對於頻頻遭到抹黑，瑞莎氣到點名爆料抹黑她的人：「希望爆料者不要再浪費社會資源阻止她對韻律體操付出」，而她所成立的瑞星韻律體操協會，也在深夜發文反駁6大指控，強調只要能讓台灣的韻律體操更好，他們樂意付出，也不覺得這是犧牲，但也不會再姑息來自暗處的蓄意攻擊。