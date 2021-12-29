有鄉民於28日在PTT表特版分享一位台灣職能女治療師的美照，不但臉蛋精緻，體態還很逆天，網友紛紛敲碗求Instagram帳號，果然就有神人找到了，該女治療師得知自己上PTT表特版，也在限時動態回應了。

網友在PTT表特版以「台灣治療師」當標題，一口氣發了10張照片，可以看到女治療師無論在醫院穿著白袍，或穿休閒衣肩帶卡胸，甚至是辣秀三點式比基尼，都能看出她的身材非常好，俗稱的「腰束、奶膨、卡撐硬扣扣」全都有，加上年輕貌美，立刻引起鄉民熱烈的迴響，紛紛留言：「卡車司機會不會開到失控」、「我覺得這個很讚」、「想被大大的治療」、「我需要IG作為治療用途」、「身材顏值都超好」、「邪惡的側背包」，還意外釣出不少自稱看過本人的網友，出聲指認：「笑死，朋友之前的曖昧對象」、「我朋友的高中同學欸....其實她以前有更多好看跟性感的照片，只是很多都典藏了」、「看過本人，圖人相符」。

很快地，有網友搜到這位英文名為「Jocelyn」的職能女治療師之IG帳號，根據自介顯示出生於1998年，今年才23歲，她時常化著濃艷彩妝，搭配變色隱形眼鏡，看起來彷彿混血洋娃娃，除了上圍波濤洶湧，還有一雙修長美腿，身高目測165cm以上，外型確實很搶眼，不過她已經有交往的對象，表示80%的照片都由男朋友掌鏡。

面對突然上PTT表特版，Jocelyn在IG限時動態低調回應：「謝謝各位…我玻璃心留言就先不看了。」