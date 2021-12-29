由於Omicron變種病毒導致感染持續激增，超微（AMD）、微星科技（2377）和寶僑（Procter & Gamble Co）跟進其他公司，宣布將不到場參加下月初舉辦的「消費電子展」（CES）。

Omicron新冠變種病毒正迅速傳播，基於降低感染風險的考量，許多美國人和各地企業不得不重新考慮他們的差旅計畫。

因疫情升高導致人力吃緊，近幾日來，聯合航空、達美航空等航空公司已經取消數千個航班。受到惡劣氣候和Omicron確診數持續升高影響，達美航空最新宣布周二將再砍逾250個航班，阿拉斯加航空集團預計周二將取消150個班次，並警告可能有更多班次被取消。此外，確診病例不斷激增也對郵輪業的復甦造成威脅。

CES主辦方Consumer Technology Association表示，這場在拉斯維加斯舉辦的年度盛會將於1月5日開幕，預計將有超過2200家廠商到現場參展，屆時將要求所有與會者已完整接種疫苖，並在現場戴上口罩，此外，主辦單位也會提供新冠病毒檢測服務。

晶片設計大廠超微發言人表示，為了顧及員工、合作夥伴和社區的健康和安全，我們的面對面互動將改以線上虛擬方式進行。

其他包括美國通用汽車、Alphabet旗下谷歌、臉書母公司Meta Platforms、推特、聯想、AT&T和亞馬遜等大型公司基於對Omicron病毒的擔憂，也都已經宣布不派員到現場參展。

根據路透社統計，過去7天，美國的新冠病毒平均單日新增確診數已經超過20.5萬例，較前一周大幅增加了55%。