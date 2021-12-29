工業電腦廠樺漢(6414)旗下子公司S&T AG（SANT.DE）出具長達10頁的查證報告，發表6點聲明駁斥做空機構Viceroy Research出具報告內容多屬錯誤，並將透過4項措施持續強化資訊透明及公司治理，強調今年營運績效仍符合預期。

樺漢股價11月底觸及251元的7個月高點後拉回，21日受S&T遭狙擊影響下探218元，隨後止跌緩步回升，今（29）日開高後穩揚2.68％至230元，早盤維持逾2％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今小幅賣超97張。

Viceroy Research在16日出具報告認為，S&T除了本身勞動密集型的商業模式、以及透過人為方式提高併購價值外，還有許多隱匿在財報外的經營實體，認為公司隱匿了部分關連交易，且存在賄賂、貪污、詐欺等違規行為，但經營層並未對外揭露相關風險。

對此，S&T發表簡短聲明指出，Viceroy Research報告內容非關集團業績，而是涉嫌違規等事宜，由於部分發生在10多年前，與目前管理高層或S&T本身無關，因此需要一些時間分析，對此已主動委請會計師及律師深入調查中。

S&T於28日出具長達10頁的查證報告，針對Viceroy Research出具報告中提出疑慮內容，就業務背景和結構、資產負債表外的經營實體、子公司法律問題、公司財務、行動計畫等5大架構，一一提出回應及採取措施澄清說明。

S&T聲明反駁，Viceroy Research在撰寫報告過程中從未與S&T查證，導致報告內容多屬錯誤。基於資訊更透明及公司治理考量，S&T另聘請第三方獨立會計師事務所德勤（Deloitte）進行調查，並預計於明年首季出具鑑識報告。

同時，S&T除現有法遵團隊外，將另外任命一名外部獨立專家擔任首席法遵主管，確保S&T執行業務符合法律、遵法及公司治理相關規範。同時，持續推動S&T的「TTS」計畫（Trust-Transparency-Share），並持續降低組織結構複雜性。

S&T執行長Hannes Niederhauser再次重申，公司2021年營運績效仍符合預期。同時，公司監事會將提議由安侯建業（KPMG）取代目前的安永（EY），自2022年起擔任新簽證會計師，預計將提請2022年股東會表決通過。

S&T及旗下工控大廠Kontron為樺漢營運的品牌事業群，目前樺漢合計持股27.64％。據樺漢財報揭露，S&T AG前三季合併營收306.88億元、年增6.83％，稅後淨利8.32億元、年增0.68％，樺漢按持股比例認列全額營收及2.19億元獲利，占比約46.21％、26.57％。

投顧法人表示，S&T Kontron股價雖尚未恢復遭空襲前位置，但近期表現逐步回穩。由於S&T Kontron及系統整合業務的帆宣在手訂單創高，配合樺漢自身的設計製造（ODM/JDM）業務受惠歐美需求復甦及缺料趨緩，均為營運短期成長動能。

投顧法人看好樺漢三大事業群的在手訂單均將逐步轉化為營收，預估今明2年每股盈餘可望分別達12.6元與15.8元，明年獲利有望創高，目前本益比13倍、評價仍偏低，故維持「買進」評等、目標價269元。