合勤控(3704)持續優化體質，明年第一季也可望維持淡季不淡，2022年預期寬頻網路仍持續為營運挹注動能，整體獲利可期，合勤控今開高走高，最高達36.9元。

合勤控今年營運回溫，主要受惠全球疫情肆虐促進線上會議、線上學習的蓬勃發展，多人同時上網提升頻寬需求，並促進全球數位轉型進一步深化，高解析度影音串流更是成為頻寬升級的最大推力，PON、WiFi-6、5G成為合勤控營收成長主要動能來源。

合勤控第四季國防產品持續出貨，迴轉售後服務準備金將減少，惟第四季營收仍受零組件缺貨所壓抑，而國防產品出貨將與第三季相當，但迴轉售後服務準備金將減少。目前因缺料，訂單滿足率仍低，子公司中包含品牌商合勤科技、代工業務盟創，及通路業務的兆勤訂單滿足率皆在70~80%之間，預期明年第一季淡季不淡，將維持本季的出貨水準。

展望2022年，合勤控預期寬頻網路仍持續為營運挹注動能，其中以5G FWA、PON與WiFi-6持續帶動營收成長，且若半導體零組件供應進一步擴大，將有助於推升營收動能向上。另外，旗下合勤與盟創將受惠歐洲固網升級潮，帶動PON業務，以及電信商推廣5G FWA業務顯著成長，但DSL相關之Copper業務則將對應降低，至於兆勤之通路業務也將受惠於企業對資安產品與網通產品需求而持續成長。

此外，合勤控持續優化體質，除未來資安與國防產品將助益毛利率向上之外，營業費用也從過去每年48~50億降至約45億，有效提升獲利能力。

合勤控第三季毛利率28.5%、季增5.1個百分點，主因受惠於國防產品出貨增加、迴轉售後服務準備金及上半年上漲之成本開始轉嫁給予客戶，單季每股盈餘0.95元，優於市場預期。累計前三季營收193億元，年增27.7%，每股盈餘達2.1元、年增加25.8%，且已經超越2020年全年獲利表現。