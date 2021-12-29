日本34歲女星長澤雅美，出道多年憑著甜美臉蛋與清新的氣質受到大批海內外粉絲的喜愛。而近日即將推出續集新電影的她，特別出席電影宣傳活動並大方的與「超渣男星」東出昌大同台，讓網友全看傻眼。

由長澤雅美領銜主演，東出昌大、小日向文世共同演出的系列喜劇電影《行骗天下JP》，即將於2021年1月14日推出續集《英雄篇》讓粉絲們相當期待。近日為了宣傳新電影，片商近日特別舉辦「2021感謝活動」來回饋粉絲，並邀請主要演員現身此次活動。

不過，活動現場除了有長澤雅美及小日向文世外，先前被爆出一連串婚外情的東出昌大竟也現身活動現場，讓大陸網友們全看傻眼，紛紛留言：「東出????」、「日本的寬容度真的好大，想想最近的王力宏，感覺不是活在一個平行世界」、「東出竟然還能出來」、「出軌男」、「東出怎麼還沒滾出日娛啊」、「救命，東出能不能滾出去」、「看到東出這垃圾我都要吐了」、「真是不要臉天下無敵」、「看看力宏好嗎？」，意外引起網友眾怒。

事實上，在電影中飾演「小少爺」的東出昌大，曾以俊俏臉蛋與精湛演技受人矚目，2015年與女星渡邊杏後，還陸續生下3名子女，甜蜜婚姻生活羨煞旁人，但自從爆出東出昌大趁妻子懷孕時外遇女星唐田英里佳，人氣便一落千丈，與杏離婚時還不肯支付3名孩子的贍養費，最後擅自匯款1萬元日幣（約新台幣2435元）給杏，讓所有人相當驚訝；接著他又爆出與不同女星、小模約會，讓他形象重挫遭到大批民眾撻伐，不少人希望他能就此退出演藝圈，但沒想到東出昌大仍不斷復出拍戲，引起大眾反感。