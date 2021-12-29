高雄壽山動物園逾40年歷史，今年中旬啟動整建，總經費約5億元，市府自籌款5000萬，其餘來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各捐8000萬。高市府相較於昨天「低調」態度，今（29）日大動作反擊並指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。

壽山動物園改建經費來源有16家企業捐助，包括多家建設公司外，其中台電、中油、中鋼各8000萬元，近日網路瘋傳高市府發給台電的一紙公函要求「協助」經費，引發非議。消息傳開後，更煞羨其他縣市「原來對綠營執政的地方如此大方」，就連新北市長侯友宜28日也喊話，不要分中央及地方。

昨晚負責督導該業務的副市長林欽榮不接電話、Line已讀不回，無法取得回應，事後新聞局長董建宏代為回應，壽山動物園設備陳舊了，於是尋求中央協助，提出相關計畫及發公文，按照行政程序申請預算，每分錢都用在高雄重要建設及市政發展。至於其他城市發言，無法評論。

高市府今早發聲明指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。更舉台中市為例，2019年回饋金為2.6億元，2020年2.2億元，台電在地方爭取下再增加1500萬元。

高市府表示，各縣市對於電協金的使用方式不同，大致為提供給發電廠及輸變電設施所在地使用，包括發予現金給當地居民或地方相關活動；另外縣市政府或鄉鎮市公所也會申請做重大建設之用，像是新北申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫，或是於瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動），而台中近3年申請的建設經費超過4000萬。

高市府強調，高雄做為全台電廠數及發電量第一的城市，市府積極爭取各項經費，挹注建設，本為義務。未來，市府將會善用各項經費，將動物園如質如期完工，提供市民一個寓教於樂的好所在。