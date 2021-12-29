搶攻火鍋祭商機，台北美福大飯店首度與在台北東區飄香26年的橋頭麻辣鍋合作，即日起至2月28日推出「橋頭麻辣牛肉涮」，以道地的四川風味工法熬製的橋頭麻辣湯，口感溫順層次豐富，搭配美福嚴選的和牛肉丸及美國牛肉片，晚餐限定。

橋頭主廚梁振業為研發獨特麻辣口味，曾至四川拜師學藝，嘗試了上百種的調配組合，最後以數十種中藥材熬製，使麻辣鍋香氣飄裊卻不燥熱，將四川世代傳承的麻辣香氣，再加入新鮮的朝天椒與花椒粒，與美福和牛肉丸及鮮嫩牛肉片一同涮煮，和牛肉丸吸滿麻辣湯汁，散發花椒的辣香及口感，另可搭配選用蔬菜及魚骨所熬製的鮮蔬魚骨湯，口味清爽，晚餐餐期推出，一同品嘗麻辣而不膩的絕妙滋味。

來自香港的王志孚行政主廚精心設計三款鍋物，首推潮粵坊的經典火鍋「胡椒豬肚烏骨雞鍋」，湯底經七至八小時熬煮，將老母雞、豬肚、雞腳等食材燉煮至軟嫩，乳白色澤的湯頭含有豐富膠質，溫順的白胡椒香，搭配烏骨雞及煮至口感Q彈的豬肚，湯料則搭配有鬆軟的芋頭、腐竹及養生菇類。

另還有湯頭採用牛骨、花椒、燈籠椒、山椒、馬告等多種辛香料熬煮而成的「川麻海陸鍋」，麻辣湯頭濃郁卻不辛辣，花椒香氣優雅順口，搭配新鮮龍蝦、草蝦等海味與美國牛小排，入口美味且香麻溫順。王主廚另推出選用肉質鮮嫩適中，油脂分布勻稱的仿土雞腿肉，搭配紫蘇梅、竹筍、香菇與老薑等熬製三小時的「青梅土雞鍋」，雞肉質地軟嫩彈牙，梅子酸味讓湯頭顯得更加清香。

台菜的湯鮮味濃，絕對少不了香氣濃郁的砂鍋鰱，米香主廚陳永華選用重約1公斤油封過的鰱魚頭與老母雞、黑豬後腿肉及各式天然食材，熬煮八小時以上的「飄香砂鍋鰱」湯頭黃澄透澈，鮮香甘甜，搭配白菜等時令食材，肉質鮮甜且鮮味十足。