「買房送餐」再加碼！晶華酒店宣布「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案，房客支付6000元入住精緻客房，可以獲贈6000元消費金，除了用來點購「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的多款美饌、美酒以及伴手禮，最新版的更加入了「客房備品」選項，包括房內所使用的羽絨枕頭、棉被、純棉浴袍以及沐蘭(Wellspring)沐浴套組也加入選購清單，房客睡得開心、用的喜歡，通通可以帶回家。

晶華表示，全新推出的「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案，在房客可使用6000元消費金選購的品項當中首次加入了客房內的多項人氣備品，包括提供均勻舒適支持力的羽毛枕，內含70％羽絨、30％羽毛的輕柔保暖羽絨被，觸感柔軟舒適的進口純棉浴袍，連續6年榮獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出的各項備品包括髮絲保養組、呵護肌膚沐浴組、精油以及乾洗手噴霧等，有了上述晶華精選的寢具和備品加持，在家也像在度假。

「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案中的餐點選項包括22款美饌、10款美酒、5款伴手禮，其中特別值得推薦的有曾創下每小時熱銷超過五百份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及澎湃散壽司，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的粵式龍蝦伊府麵、日式龍蝦極品天丼、以及義式經典番茄龍蝦細扁麵等，單點品項則有沙拉湯品與巧克力甜點，每款價格380元起。

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