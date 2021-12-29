台北市議員徐巧芯今（29）日與消防員工作權益促進會共同召開「防疫獎金遭苛扣，柯市長言而無信」記者會，指防疫獎金調降金額，由每趟5千元獎金降為3千元，甚至獎金遲發近半年也未向基層說明。

徐巧芯今在臉書指出，從疫情開始至今，消防員肩負起運送患者至檢疫所、醫院的責任；而許多直轄市消防局為提升士氣以及補償基層面對高風險出勤，從去年開始發放地方防疫獎金作為補償，作為首都的台北市亦不例外，給予內外勤人員防疫獎金。

不過今年11月消防局邀集各分隊、大隊開會討論防疫獎金方案調整，於會中表示5至9月防疫獎金發放，將調降金額，救護車出勤案件由消防局原方案（每趟5千元／名確診患者），改為比照中央防疫獎金發放（每趟3千元／名確診患者），並表示這是因消防局考量今年5月起行政院開放各縣市申請中央防疫獎金，以及北市消防局預算嚴重不足才有此決定。

徐巧芯認為，這表示早在11月前消防局就可預見因預算不足無法發放之問題，且這過程中遲發近半年也未向基層說明，直到半年後才找來各單位表示因已申請中央防疫獎金，所以會調降發放金額，無疑是先斬後奏的假民主，更讓柯文哲市長防疫期間對防疫人員的致敬與感謝顯得格外諷刺。

12月15日消防局再次針對未來防疫獎金規範邀各單位進行討論，表示2022年1月起將再次改變發放規範，從依患者人數的「每案」改為不論患者人數多寡的「每趟」。徐巧芯認為，可能發生每次出勤所服務的患者人數增加、風險與工作量增加但補償未增加的不合理情形，若一次出勤載送2名患者，依原規定應以人數計算獎金為1萬元，但若以「趟」計算均為5千元，則短少5千元，且據了解，當日規範會議上已有出席代表表示不同意見，因此認為應再周全考量討論，以符合實際出勤情形。

為此，消防員工作權益促進會與徐巧芯辦公室，除要求台北市政府信守承諾給予基層合理補償外，也提出2點訴求。首先是台北市政府應將2021年5月至12月之消防防疫出勤獎金按照原防疫獎勵金發放辦法予以發放；其次，2022年1月後之防疫出勤獎金發放方式應重新邀集基層消防團體與各單位討論決議，拒絕形式民主。