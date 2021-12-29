高雄日前發生一起酒駕釀禍的悲劇，林姓男子一家四口26日晚間遭酒後駕駛BMW的黃姓男子高速衝撞，造成1死3輕重傷。而事發當下撞擊的影像，被貼到臉書「爆料公社」社團，成為事發當下最有利的鐵證，不過有網友認為一家人過馬路當下，有許多車輛也未禮讓他們通行，並拿著該段影片到警局舉發。

高雄市38歲的黃姓男子26日晚間酒駕，高速撞上45歲的林姓男子一家四口，導致林男的37歲的范姓妻子當場死亡、林男肋骨骨盆腿部骨折，15歲大女兒雙腿骨折牙齒斷裂，13歲二女兒多處擦傷。

林男一家4人遭BMW高速撞擊。（翻攝爆料公社／石秀華高雄傳真）

事後，有人將事發當下的行車紀錄器上傳到「爆料公社」，影片中只見林男一家4口準備走斑馬線過馬路，因該路口無交通號誌，當晚左右來車不少，一家4口左右張望後走走停停，剛好走至路中央時，忽然BMW從畫面左下角出現，高速撞上4人，一家人根本來不及反應，當場被衝撞噴飛有2層樓高後，重重跌落在地。由於該影片成為有利證據，警方也循線找到該名白牌車車主，當天他剛好停在路邊，車上的行車紀錄器拍下過程，並將該影片提供給警方。

該影片曝光後，就有眼尖網友發現，該路口並沒有設置紅綠燈，且當時一家四口走在斑馬路上時，對向來車也沒有禮讓行人，進而造成悲劇。就有網友28日晚間7點多，忿忿不平拿著該段影片到自強路派出所舉發，針對這些未禮讓的車輛指出涉嫌過失致死，警方表示，當時網友提供影片內容時間未完整，加上不是新事證，派出所同仁未以舉發，已依照完整影片進行職權舉發。

警方表示，車輛未依規定禮讓行人部分，檢視影片後如有車輛違反相關規定，確認車號後，依職權舉發道路交通管理處罰條例第44條2項處1200至3600元罰鍰，目前檢視影片疑似未禮讓的車輛2至3輛。

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