針對NFT產品未來推出計畫，歐買尬(3687)指出，還是會持續規畫相關產品，但現階段金額不大，尚不會認列在損益上，但公司在NFT遊戲方面的應用不會缺席。

歐買尬主要有數位娛樂及金流業務兩大類產品，數位娛樂中，主要以遊戲代理營運為主，包括救世者之樹、LUNA Online，其中LUNA為自有IP、救世者之樹IP屬於韓國開發商，另外，最近熱度提升的NFT，目前已推出7張NFT撲克牌收藏品，在opensea上交易；金流業務以電子支付的歐付寶及第三方支付綠界科技(6763)為主。

在遊戲方面，除了持續鞏固高端VIP玩家外，將在通訊軟體上建構虛寶交易平台、並提供線上線下點數儲值管道，目前還沒有新遊戲，若有會是用代理方式，也希望可以連結GameFi為目標的遊戲。GameFi產品正在計畫，但因為消費者進入門檻高，因此在鴨子划水階段，但技術持續進步，希望透過技術更貼近消費者的生活。

歐買尬已經在opensea上交易NFT產品，但金額還小，且因會計準則，並沒有認列在損益裡面，未來若可以認列營收，會視同為周邊商品收入，若NFT產品持續在opensea平台上交易，歐買尬可以持續獲得一定比例的版稅收入。

該公司前三季營收11.65億元，本期淨利2.1億元，歸屬母公司淨利0.56億元，每股盈餘1.85元。營收分布方面，線上遊戲占比2.8％、電子支付占比7.1％、第三方支付占比85.5％、其他與資訊服務4.6％，以第三方支付營業利益3億元最多，其餘都在虧損情況。

旗下金雞母已經通過上櫃審核，預計明年第一季掛牌，2021年金流規模突破750億元，會員店家數超過30萬，前三季營收10.4億元，年增4成，每股盈餘達16.27元。