花壇飼料袋工廠烈焰狂燒10小時，上千坪鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇飼料袋工廠烈焰狂燒10小時，上千坪鐵皮花壇飼料袋工廠烈焰狂燒10小時，上千坪鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇飼料袋工廠烈焰狂燒10小時，上千坪鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇飼料袋工廠烈焰狂燒10小時，上千坪鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉28日22時44分，白沙村田墘巷工廠火警起火，由於廠房堆置都是易燃物，火焰迅速蔓延，一發不可收拾，附近民眾都聽到爆炸聲，衝出門外只見火光沖天，黑夜被染紅了大半空，彰化縣消防局第一大隊第一時間趕赴現場佈控滅火，烈焰狂燒到兩點才獲得控制，持續清場，打火弟兄，奮戰10個小時，直到上午8時才告完全撲滅。

「火燒厝，你家工廠全都燒了了啊」暗夜一把火，燒得附近民眾都驚心動魄，負責人也傻了眼，慶幸裡面沒有員工，還好工廠和住家有一段距離，沒有傷亡。

彰化縣消防局漏夜搶救，但廠房堆滿飼料和塑膠等易燃物，上千坪廠房，霎時間淪陷火海，工廠不僅佔地廣大還分成了3棟，加上設備機具組等，備有機燃油等，不斷傳出多起爆炸聲響，蕈狀雲的濃煙直往天際竄燒，烈焰照亮半邊天，大火在凌晨兩點左右逐獲得控制，由於廠區太廣，持續清場，直到上午8點才收隊。

這起工廠火警讓廠房全付之一炬，成本、半成本俱成黑灰，廠區雖消防消防設備，也難以控制大火全面襲捲，加上廠房是鐵鐵皮加蓋，高溫下，燒紅的鐵皮不斷垮下，整晚轟轟隆隆。初步研判，是年關近趕工，機台起火。彰化縣消防局表示，肇事原因和責任歸屬還要進一步調查。