全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（3669）宣布推出首台以動手 DIY 組裝為概念的充電櫃AVer E12，輕巧的機身、簡易的組裝流程及可充電各尺寸載具，為行動教學帶來大大的便利。

為了創造空間有限的中小學教室最大坪效，如何挑選大小適中的充電車/櫃變成許多學校的難題。相準「班班有網路，生生用平板」的商機，圓展宣布推出DIY手組充電櫃，圓展指出，新推出的E12充電櫃為桌上型設計，下拉式開關門片能快速拿取載具，節省學生排隊時間。最吸睛的是，E12是圓展第一台可 DIY 自組的充電櫃，除了能同時充電與存放高達12台平板、筆記型電腦和Chromebook外，更能讓師生們享受DIY組裝的樂趣。

此外，E12 搭配同步充電技術，不僅能短時間充飽電，搭配半開放式機體設計，也能降低充電過程的整體熱度，保護電池續航力，更確保使用安全性。此外，E12 擁有獨家專利的可調式隔板、雙電源線夾及獨立電源收納隔間，能依各式行動載具尺寸調整間距，更能整齊收納電源線及變壓器，創造收納的美感，讓老師有效管理所有載具。

E12是圓展教育科技產品中最新成員，跳色的外型最適合充滿活力的中小學，而自行組裝過程也能充滿「破關」樂趣。教育部將於2022到2025年推動為期 4年的「數位學習精進計畫」，達成「班班有網路，生生用平板」的目標！