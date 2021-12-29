針對農曆新年有9天連假，海外國人返鄉潮和過年團圓聚餐需求量大增，台北文華東方酒店 「雅閣」中餐廳於大年初一至初八 (2022年2月1日至8日) 推出新春賀年套餐，初一至初三也已客滿但仍接受候補訂位，初四至初八則剩限量席次。「Bencotto」義大利餐廳亦有義式風味新春套餐。文華東方酒店將於大年初一 (2月1日周二) 早上，於大廳前舉辦賀年慶祝活動，包括氣勢磅礡的「神鼓擎天」鼓陣表演與「祥獅獻瑞」舞獅賀年等精彩節目，讓客在中國新年的初始感受熱鬧喧騰的年節氣氛，為新的一年增添好彩頭。

台北文華東方酒店米其林一星餐廳「雅閣」，初一至初八(2月1日至8日) 推出新春賀年套餐，由主廚張國邦師傅嚴選龍蝦、燕窩、鮑魚及花膠等應景頂級食材，為賓客精心打造料豐味美的新春豪華饗宴。

此外，「雅閣」亦開放預訂新年限定的手工年糕佐燕窩及X.O.醬禮盒(2680元)，完全純手工費時製作的極品美味，包含鮑魚臘味蘿蔔糕及金箔桂花黑糖年糕各一，並搭配雅閣自製X.O.醬以及冰糖燉燕窩各乙罐，限量500份；以及雅閣X.O.醬禮盒(1180元)。

「Bencotto」義大利餐廳推出的新年套餐內有：香煎北海道干貝佐芥藍、黑蒜及醃洋蔥、的慢燉澳洲和牛牛頰佐松露玉米泥、手工義式方餃佐煙燻鮭魚，以及鰤魚佐野菇醬汁等豐美道地的義式佳餚，2022年1月29日至2月3日限時供應，五道式農曆新年套餐2880元。文華東方酒店提醒，各餐廳新春饗宴價格皆需外加一成服務費。