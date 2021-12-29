財團法人台中市文化基金會副執行長許育璿，中華民國微笑天使協會暨科丁聯盟台中分會理事長羅廷瑋，協同台中市在地企業家楊儒勳董事長，於29日進行巧智拼球捐贈儀式，加溫於台中市火車站舉辦的「巧智盃」全國賽事，提供所有南屯區的學子們更有趣的不插電coding學習。

市議員羅廷瑋表示，財團法人台中市文化基金會，特別結合台中市在地企業也是老祖宗智慧文化的發明企業家舉辦捐贈活動，將古老的文化結合教具呈現，提供學子更多元化的學習。

2018年世界益智學會認定巧智拼球曾獲德國世界發明展中華民國代表隊參展獲得世界金牌獎的「Wisdom Ball」勝過世界最強魔術方塊的超高智慧，以48的96次方變化率和「易中難、難中易」的創構式數學原理，成為世界最高智慧的益智遊戲。

羅廷瑋指出，巧智拼球的上一代「智慧拼球」打敗魔方塊獲世界金牌獎肯定，並於1995年以國家代表隊到德國參賽。新一代的巧智拼球是新發明，更榮獲台灣和世界20年專利和發明金牌獎的殊榮。

羅廷瑋說，目前教育現況除利用桌遊丶互動式故事繪本、動畫、遊戲、音樂和藝術，做為教學課程外，透過「巧智拼球」訓練邏輯思考層次，將是未來人類智慧Al＋Hl的新趨勢，也是108課綱的教育主軸，如何和5G並進，但不完全依賴電腦及3C相關產品，快速建立邏輯思維模式，培養國際觀的未來下一代。

財團法人台中市文化基金會副理事長許育璿，長期關注教育文化需求，將持續推動更多公益課程，快速連結在地企業，整合資源，特舉辦南屯區十所國小：惠文、大新、東興丶大墩丶春安丶南屯、文山丶永春丶黎明丶鎭平共10所，舉行捐贈儀式，並號召全國各區一起響應。