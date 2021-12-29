嘉義空軍基地F-16V戰機25日耶誕節執行訓練勤務時，疑似在低空飛過水上鄉粗溪村上空產生音爆，巨大爆破聲響震壞近20戶民宅玻璃、天花板。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義空軍基地F-16V戰機25日耶誕節執行訓練勤務時，疑似在低空飛過水上鄉粗溪村上空產生音爆，巨大爆破聲響震壞近20戶民宅玻璃、天花板。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義空軍基地F-16V戰機25日耶誕節執行訓練勤務時，疑似在低空飛過水上鄉粗溪村上空產生音爆，巨大爆破聲響震壞近20戶民宅玻璃、天花板，居民一度以為是地震，都說嚇了一大跳，軍方獲報後第一時間展開損害查估，據水上鄉長劉敬祥了解，今可完成9成受損民宅玻璃修復。

粗溪村張姓民眾表示，事發當時約耶誕節上午10點左右，左鄰右舍突然聽到碰一聲巨響，接著房子劇烈搖晃，大家都以為發生大地震，有人跑出屋外，才發現是F-16V戰機低空飛過，推測是音爆造成。

粗溪村長黃寶珍表示，這次音爆事件共造成18戶民宅玻璃、天花板受損，今又傳出有2戶也說玻璃破了，是近年來通報受損最多的一次，由於粗溪村就在F-16航道下，就他有印象以來，已發生好幾次，近年3次民宅受損，軍方都會負責修復。

劉敬祥得知狀況，也立即聯絡嘉義基地，軍方承諾會負責修復，由於共機擾台頻繁，嘉義空軍基戰機緊急起飛、訓練次數增加，加上軍方後續處理快速，「共機都飛到家門口了」，劉敬祥指軍方在保家衛國，呼籲民眾多體諒。