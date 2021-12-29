國台辦發言人馬曉光29日在例行記者會上表示，1至11月兩岸貿易總額2982.8億美元，年增27.3％，台商赴大陸穩步增長，兩岸貿易額創歷史新高。兩岸在2021年「以通促融、以惠促融、以情促融」，紮實推進兩岸經濟交流合作。

央視報導，1至11月大陸對台出口707.7億美元，年增31.2％，自台進口2275.1億美元，年增26.2％。大陸新設台資企業5923個、年增34.7％。兩岸產業合作不斷深化，產業鏈供應鏈持續穩固，大陸台企生產經營總體穩定，台商投資出現大項目多、科技含量提高的積極變化。

數據顯示，2021年共有6家台企在大陸A股上市，截至目前總數已超過40家。馬曉光指出，將持續支持一批優質台企在大陸上市。

馬曉光表示，將協助台商台企在大陸發展邁上新台階，持續深化兩岸融合發展取得新進展，並推動兩岸經濟交流合作平臺建設獲得新成效。