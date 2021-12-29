林智堅下辯論戰帖 朱立倫：歡迎蔡英文討論 其他人我不在意

新竹市長林智堅宣布不選2022大新竹市長，並三度邀請國民黨主席朱立倫公開辯論。朱立倫今天參加「2021第一屆全動物保護會議」受訪表示，沒有人在乎林智堅要不要選大新竹，歡迎蔡英文總統跟包含他內的在野黨，一起深入討論國土整體規劃、財政收支劃分，「至於其他個人我們並不在意」。

大新竹合併升格引發熱議，新竹市長林智堅日前宣布不參選2022新竹縣是合併升格後的首任市長，力邀國民黨主席朱立倫公開辯論，同時彰化縣政府已提出改制直轄市的計畫公文。

被問到是否接下林智堅辯論戰帖，朱立倫說，沒有人在乎林智堅要不要參選大新竹，國民黨在乎的是整體台灣完整的國土規劃，要升格直轄市或繼承直轄市的財政收支劃分，以及竹竹苗整體願景與長期發展，不會因一人一黨之私。

朱立倫強調，國民黨完全贊成大新竹要升格，但一定要有完整的配套，要配合足夠的財政支持，也要讓竹竹苗民眾共同來參與；若沒有完整的國土規劃、沒有財政收支劃分的配套，一切都是騙、假。

朱立倫說，蔡英文總統在2009年提出完整政見，至今執政5年半，當時的政見丟到哪裡去，對於已經升格或未來要升格的縣市，到底錢在哪裡，財政收支劃分在哪裡，各縣市長和他講了這麼多年，蔡英文願不願意做。

朱立倫指出，彰化已提出升格的計畫，其連修法都不需要修，試問蔡英文是看不起彰化人嗎？媒體詢問，苗栗縣長徐耀昌說，若苗栗縣竹南、頭份被合併，他會參選大新竹市長，朱說，現在整體規劃是整個國家未來的發展。