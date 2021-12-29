因受疫情影響，消費者無法出國過年，加上明年春節假期長達9天，國內餐飲及聚會需求大幅提升，為搶年節餐飲商機，煙波新竹湖濱館推出限量年菜外帶「煙波寶島年菜宴」，菜品內容分別由集團駐點館別當地具代表性的食材研製而成，讓旅客在餐桌上環島、嚐遍各地盛饌。

煙波集團推出的年菜外帶「煙波寶島年菜宴」，以環遊寶島為主軸拾取在地食材，用星級手藝呈現細膩珍餚，囊括6道經典菜品：新竹北埔老菜脯仙草雞湯、宜蘭蘇澳港大蝦米糕、宜蘭蘭陽紅麴東坡肉、台南府城富貴拼盤、花蓮太魯閣新城酸菜蒸石斑、福氣開運長年菜。

仙草雞湯採用經過歲月催化的甘醇黑金老菜脯，搭配味甘不燥的仙草乾，湯頭清爽芳香。糯米飯完全吸收大蝦精華原汁，蒸煮時加入香菇、油蔥酥及金鉤蝦，搭以滑嫩彈口的大蝦肉。紅麴東坡肉以在地食材紅麴與著名杭饌結合。富貴拼盤以冷滷孔鮑、五味透抽、干貝雞捲、紹興醉雞、炙燒烏魚子等年節常備菜。酸菜蒸石斑以高溫爆香酸菜後倒入高湯慢燉整尾石斑，待肥美油脂緩緩流散，醬汁回淋更顯魚肉鮮甜。福氣開運長年菜則是干貝絲搭配清脆的長年菜，為純粹的甘甜增添了一絲鮮極清雋。

另一熱門亮點單品為家家戶戶必吃的佛跳牆，此次推出「花蓮七星海景佛跳牆」特選九孔鮑、瑤柱及排骨肉等，經溫火慢燉後湯清而不淡，琥珀般的色澤韻味醇厚。

此次主打6人份年菜組合6999元，於2022年1月10日前預訂則享有早鳥優惠價5999元，另為解決許多家庭難以掌握菜量的狀況，也提供旅客品項單購的選擇，拿捏份量不浪費。「初二回娘家」為農曆年另一團聚重點，煙波新竹湖濱館推出虎年煙波女婿傳家宴，6人桌菜9888元＋10％、10人桌菜1萬5888元＋10％，還有樂手現場互動演唱及豐富抽獎活動，讓饕客們沉浸在熱鬧歡騰的年節氛圍中大啖美食。