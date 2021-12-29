今天上午，大陸國台辦舉行今年最後一場新聞發布會。大陸官媒新華社首先提問，「請總結2021年兩岸關係，並展望2022年兩岸關係」。國台辦發言人馬曉光表示，兩岸關係複雜嚴峻，但大陸牢牢把握兩岸關係發展主導權與主動權；在新的一年，大陸仍堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉。

馬曉光表示，2021年，兩岸關係複雜嚴峻，台海局勢面臨新一輪緊張。大陸牢牢把握兩岸關係發展主導權主動權，團結廣大台灣同胞共同努力，推動兩岸關係克難前行、穩中有進，呈現出4個突出特點：

一是把握正確方向，塑造統一大勢。中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100週年大會、紀念辛亥革命110週年大會上發表的重要講話，中共十九屆六中全會審議通過的決議，闡明了中共黨中央對台大政方針，引領和推動兩岸關係航船始終朝著正確的方向前行。海內外中華兒女紛紛發出「強國有我、統一有我」的時代強音，匯聚起實現祖國統一、民族復興的磅礡偉力。

二是強力震懾謀「獨」挑釁，堅決遏阻外來干涉。全體中華兒女堅定站在歷史正確一邊，堅持一個中國原則和「九二共識」，以堅強決心、堅定意志、強大能力，堅決粉碎民進黨當局謀「獨」挑釁，堅決遏制外部勢力「以台制華」圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整，有力維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。

三是深化融合發展，共享發展機遇。大陸堅持「以人民為中心」的發展思想，持續為台胞台企提供發展機遇和同等待遇，進一步完善惠及台灣同胞的政策措施。廣大台胞台企積極融入大陸新發展格局、參與高質量發展，親身見證祖國大陸現代化建設成就，獲得實實在在的好處，譜寫了兩岸同胞走近走親、融合發展的生動篇章。

四是保持交流合作，增進心靈契合。兩岸同胞克服疫情影響和島內人為干擾，積極開展兩岸交流合作，舉辦第13屆海峽論壇、2021兩岸企業家紫金山峰會等民間交流活動近800場，彰顯了兩岸同胞不滿「台獨」倒行逆施、期盼兩岸和平發展的共同心聲。

馬曉光表示，2022年，大陸方面將深刻領會、全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，採取更加有力的措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展，勇於探索兩岸融合發展新路，繼續率先同台灣同胞分享發展機遇，促進兩岸同胞心靈契合。

馬曉光表示，大陸正告民進黨當局，「台獨」是絕路，與外部勢力勾連分裂國家，站在中華民族的對立面，是萬劫不復的深淵，必須懸崖勒馬。兩岸同胞要和衷共濟、團結奮進，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程，共襄歷史偉業，共享復興榮光。