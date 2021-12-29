高力國際最新發表2021年終全台商用不動產暨土地投資回顧調查報告顯示，今年商用不動產及土地交易雙雙再創新高點。展望2022年，高力國際劉學龍董事總經理認為，一場長達2年的新冠疫情，美中之間科技戰矛盾使得台灣科技業與半導體業在全球供應鏈中地位更為重要，仍會在明年度繼續成為支撐商用不動產最大的剛性需求。不過，新冠變種病毒再次反撲，恐延後國際開放邊境及經濟活動的時程，將會是全球經濟最大的變數。

據高力國際最新發布「2021年終全台商用不動產暨土地投資回顧」調查報告顯示，今年商用不動產累積交易額達1480億元，為2007年有統計以來新高，土地交易總額更高達2924億元，雙雙再創新高點。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，產業在台持續的深耕，成為連續三年商用不動產市況往上的最大推力，2021年再度寫下1480億元的成交新紀錄，其中以半導體及電腦電子設備相關等科技產業需求最旺，合計買進484億元。

梁儀盈說，觀察到這波由產業剛性需求帶來的不動產熱潮，使得交易區域洗牌，她舉例5年前的雙北市交易佔比高達75%，但今年的雙北市佔比已降至55%，而桃園、新竹及高雄等區域則持續吸引買方進場，包括新光人壽與中國人壽今年則是看準科技業穩定的承租能力，紛紛進軍新竹。在交易產品上，自從全球供應鏈因美中貿易戰、科技戰及新冠疫情而重組以來，明顯提升對於台灣研發或總部使用的廠辦及生產線廠房的需求，交易金額連年成長，今年更來到934億元，佔整體交易額的63%。

今年的土地買氣持續火燙，政府部會雖輪流祭出抑制房市及購地貸款措施，可望降低住宅房市的投機炒作，但仍未能夠撼動投資人進場獵地的企圖心，買氣依然高居不下。今年全台土地累積交易總額達2924億元，再度刷新紀錄。

力國際資本市場投資服務部資深執行董事黃正忠認為，在產業擴張的助力下，新北市、桃園市及台中市為投資人最積極布局的三個都會區，其中台中市因為人口紅利、產業擴張、捷運通車的三大利多支撐下，成為磁吸力最強的都會區，今年土地成交總額來到780億元，較去年大幅成長57%，其中光是七期商圈就吸納了325億元的土地交易量、水湳經貿園區及14期重劃區也都有破百億的土地成交額。