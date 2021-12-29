剛過完聖誕節，歐洲多個國家開始傳出單日確診人數的飆新高。法國衛生單位在周二新報新冠確診人數來到創紀錄的17萬9807人，不但創法國自疫情爆發以來最高紀錄，也是歐洲單日確診數的最高紀錄。

目前只有美國和印度曾報告單日確診數超過20萬人。美國在周一新增50.5萬名新冠感染人數。

英國在周二新增加12.9萬人確診者，但是由於聖誕假期疫情回報方式不同，數據並不包括蘇格蘭和北愛爾蘭。

法國在上周連連破紀錄，在連兩天突破9萬人之後，上周六單日確診人數一舉突破到10.4萬人。然在周日和周一，單日新增人數卻降在約3萬人。

法國政府已經在周一宣布一連串新的防疫措施，連續實施3周，包括在戶外強制戴口罩。

儘管病例數大幅增加，但住院患者人數仍遠低於歷史紀錄。周二重症患者增加83人，來到3416人，遠低於去年4月的超過7000人。周二新增290名死亡人數。

法國目前有77%的民眾為完全接種，大大減少了重症和死亡人數。

義大利在周二新增202名死亡人數，高於前一天的142名，單日確診者從3.1萬人衝高到7萬8313人，刷新疫情爆發以來紀錄。

義大利至今累計死亡人數為13.69萬人，為歐洲第二高，僅次於英國。累計確診人數為576萬人。

周二新增住院病患為1.01萬人，但不包括重症病患。周二新增119名重症患者，高於周一的100名。

另外希臘周二也新報創紀錄的2.16萬名單日確診者，高於周一的9284名。希臘政府宣布，明年1月2日至16日之間收緊防疫管制。希望能遏止疫情擴散。

希臘當局已經在上周加強限制措施，包括開放空間強制戴口罩，禁止在公共場所舉行聖誕和新年慶祝活動。