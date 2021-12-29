阿爾豐斯慕夏是歐洲新藝術運動的代表性人物。（海鵬提供）

慕夏作品《黃道十二宮》為其新藝術時期的代表作。（海鵬提供）

電影《慕夏狂潮－從崛起到永恆》由捷克金獅獎名導羅曼瓦夫拉執導。劇情根據慕夏的作家兒子伊利慕夏描述其陌生父親的著作改編，一窺風靡全球的裝飾藝術家阿爾豐斯慕夏的傳奇人生。

慕夏曾被《紐約時報》譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，不僅是歐洲「新藝術」的代表人物，獨創的花草圖案與仕女風格辨識度極高，並橫跨純藝術、商業設計與裝飾藝術等不同領域，為近代帶來深遠的影響。包括日本動畫大師宮崎駿，日本動漫《犬夜叉》、《進擊的巨人》以及美國迪士尼動畫《冰雪奇緣》等，都坦承慕夏是他們「靈感泉源」。

慕夏是在1894年聖誕夜裡臨危授命，替當時最富盛名的巴黎女演員莎拉伯恩哈特繪製歌舞劇《吉斯夢妲》海報，不料海報在光天化日下的巴黎街頭連番遭竊，意外使他聲名鵲起，不僅躍升為知名新興藝術家，更開始為珠寶、戲劇、香菸等多種商品提供設計，從此揚名歐洲藝術重鎮巴黎。

慕夏的畫風獨特而甜美，畫中女子不僅優雅迷人，更在欲言又止中帶有一股誘人心魄的魅力，代表作還包括《斯拉夫史詩》、《黃道十二宮》與《四季》等系列巨作。

慕夏有句名言：「真正的藝術，經得起時間考驗。」即使他過世後，60年代嬉皮運動更重啟「慕夏風潮」，許多搖滾樂團藉其風格設計海報，就連現代工業設計如積架表、諾基亞等，都曾從慕夏作品中汲取靈感。