據《紐約郵報》報導，1名土耳其正妹網紅日前訪荷蘭阿姆斯特丹的1間知名性博物館，被巨大的「大鵰」所震懾。樂不可支的她馬上拔腿跨巨鵰，並拿手機拍照上傳網路。殊不知，原本的惡趣味卻遭土耳其法院以「散播猥褻物」加以起訴。

23歲的塔斯金(Merve Taskin)在IG上擁有約57.3萬名粉絲。2020年1月，她前往荷蘭旅遊，以此慶祝自己的生日，並走訪當地一間全球知名的性博物館。在她上傳的照片中，包括做成「大鵰形狀」的義大利麵、性感的開瓶器，以及一扇仿造荷蘭首都著名紅燈區青樓門面的大門。

其中，最爭議的莫過於跨坐神鵰的照片。照片中，身穿牛仔短褲、長靴的塔斯金，跨坐在神鵰的巨蛋上，同時雙手環抱神鵰本體。她的頭則向後仰躺，一頭秀髮垂曳及腰，顯得非常陶醉。

然而，土耳其當局以「散播猥褻物」為由，將其起訴。依據該國法律，塔斯金最高將面臨3年有期徒刑。所幸，她最終被判5個月有期徒刑，緩刑5年。

她強調，自己發文完全在言論自由的範圍內，世界上沒有因此就獲罪的前例。這不代表我們的司法單位足以為世界表率；相反的，這代表土耳其的言論自由落後於世界其他國家。

該博物館的館長范馬勒則在判決後表示，館內收藏純屬教育性質，目的在於教育人們了解性的歷史。我們欣賞塔斯金勇於表達自己並敢於發布類似照片。

人權組織則認為，隨著土耳其總統艾爾段掌權，網路自由愈來愈遭受打擊。土耳其依舊是歐洲國家言論自由表達最容易遭到挑戰的地方之一。