受到疫情長期威脅，世界看待健康與免疫的看法逐漸改變，荷商葛蘭素史克藥廠2021年7月間，針對8個國家、超過1.6萬名的50歲以上民眾發起一項名為『疫情下健康與免疫認知大調查』的大型跨國研究。該藥廠疫苗醫學顧問黃萬均醫師依結果指出，各國研究對象對健康狀態重視度由65％提升至76％；但疫苗重視程度相對較低，由44％增至65％。

針對大調查的結果，中華民國基層醫療協會林應然理事長依其長年的觀察，整理出國人『疫苗3迷思、1現象』：「國人常以為疫苗是孩童才要打，成人不用打，也對自己的身體機能很有自信，但事實上，約50歲後免疫力就會開始快速下滑3，加上幼時施打的疫苗，保護力也已隨時間降低，成人若無接種常規疫苗，無形間積欠『免疫債』，就會暴露於感染與重症的風險中！」

發表於EClinial Medicine期刊中指出，投資疫苗1美元，可能減少未來20~50美元的疾病開銷。林應然建議，民眾根據自身年齡與所處階段，如：懷孕、留學等，按照政府建議4主動接種疫苗，累積健康保單，守護樂齡生活！

林應然分析，根據發表國際期刊AGE上面的結論指出，免疫力會隨著年紀增長而下滑，進而造成未來潛在發生的殘疾及死亡5，如依我國近期流感統計資料來看，重症幾乎為50歲以上者，甚至99％6都沒有打當期流感疫苗，而新冠也是在50歲後，重症與死亡風險都急速上升7。然而，國人仍未建立良好的疫苗施打觀念，由流感與新冠疫苗的覆蓋率，皆較日韓來的低可見端倪。

首先，我國近幾年公費流感65歲以上施打率，都僅有5成出頭，大輸韓國的8成8；再者，由新冠疫苗施打率觀之，我國竟是隨年齡越大施打率越低9，75歲以上更是卡在7成3，反觀日本是50歲以上族群施打率10幾乎都超過9成，年紀越高覆蓋率越高，90歲、甚至百歲人瑞施打率都超過9成，凸顯台灣最需要施打疫苗的族群，反而積極度較低！

林應然理事長提醒，疫苗施打完保護力不會馬上產生，需要一定時間才能生成抗體，產生足夠保護力，若總是等到傳染病爆發才搶著打疫苗，不僅可能根本來不及，甚至還因為要到醫療院所施打，徒增感染風險。