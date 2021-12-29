台東33歲王男10月4日清晨開車載妻子在台11線長濱路段發生自小客車自撞電線桿駛入水溝車禍。檢警調查意外發現王男帶著妻子輕生，將王依殺人未遂罪和幫助自殺罪提起公訴。（資料照片）

台東33歲王男10月4日清晨開車載妻子在台11線長濱路段發生自小客車自撞電線桿駛入水溝車禍，夫妻2人昏迷送醫。檢警調查意外發現車內有燃燒木炭跡象，報請檢察官深入調查，發現竟是王男帶著妻子輕生，將王依殺人未遂罪和幫助自殺罪提起公訴。

台東縣警察局成功分局29日表示，經調查，33歲王姓男子今年9月27日服刑出獄，因感情和工作不順，因此要求妻子和他一起輕生，警方依殺人未遂罪移送地檢署偵辦。

依據台東地方檢察署檢察官起訴書指出，王男於110年10月4日4時50分前駕駛自用小客車搭載妻子張女，行至台東縣成功鎮某處和妻子吞服安眠藥後，王男再點燃車內木炭以在密閉空間內製造大量一氧化碳，並高速駕駛，打算以此方式自殺並幫助他人自殺。行駛至台東縣長濱鄉台11線處，因駛入路旁水溝，導致車輛翻覆，幸經送醫急救才倖免於死。

起訴書表示，王男同時犯下幫助他人使之自殺犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，觸犯刑法第275條的教唆或幫助他人使之自殺罪，以及刑法第271條殺人未遂罪，台東地檢署對王提起公訴。

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