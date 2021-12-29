寫真書團隊前往墾丁拍攝取景。（水靈文創提供）

連晨翔在寫真中展現不同的個人魅力。（水靈文創提供）

連晨翔曾為男子團體SpeXial的人氣成員之一，退團後的演藝工作不間斷外，積極朝全方位藝人邁進。在這段疫情不安的時刻，想讓更多人更加認識自己，希望帶給每1位粉絲朋友正能量，企劃近1年的時間，即將推出第1本個人寫真書，要送給自己和粉絲當作生日禮物。

寫真書團隊今年10月前往墾丁拍攝，寫真書搭配近10套造型，而連晨翔嘗試多種造型外，更是突破個人尺度首次嘗試1組逆光拍攝裸上身的照片，讓粉絲朋友們大飽眼福。

寫真書共挑選了200多張照片展現出男人的狂野風格、陽光可愛、自由奔放的感覺，而連晨翔更是親力親為從書籍方向、服裝、挑選照片，全程參與從無缺席，他在寫自序時還問了團隊文字內容會不會太中二，團隊及出版社一致認為就是要讓粉絲看見更貼近連晨翔的樣貌，所以愈真實愈好。

此次拍攝地點選在連晨翔最喜歡的墾丁，全程拍攝在非常輕鬆自在的狀態下完成，像是出遊旅行一樣，也意喻著人生的旅程要進入下1個階段，他也為自己設定了新的目標，他認為以前的人生歷程就是在不斷的試錯中學習成長，希望20歲的自己所學習成長的養份，堆疊成更好的自己，他也會繼續保持樂觀的心態，在未來的日子裡學習成長。