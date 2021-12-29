臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』將於 1/4(二)更新重大遊戲內容『勢力爭霸』，本篇將介紹『勢力爭霸』相關規則。同時也將於 1/4(二)舉辦『勢力爭霸』獎金二百五十萬挑戰賽，總獎金高達 250 萬新台幣，邀請各路好手共同搶奪最高榮譽、奪取高額獎金。

『勢力爭霸』獎金二百五十萬挑戰賽

『勢力爭霸』獎金二百五十萬挑戰賽

【舉辦期間】

2022/1/4(二)18:00 ～ 預計 3 月中旬結束

【活動辦法】

以「軍團」為單位、全伺服器為基底（伺服器 S1 至 S11 (賽區 B1-B6)，不含 S12 之後的伺服器），以「軍團」對於勢力的貢獻度進行排名，貢獻度愈高能獲得更豐厚獎勵。詳細規則請參照遊戲內的說明。

【獎勵內容】

第一名：NT$1,000,000

第二名：NT$600,000 第三名：NT$400,000 第四名：NT$300,000 第五名：NT$200,000

第六～三十名：特別獎勵(每位玩家)

※ 以上獎勵以軍團為單位發放。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 日本株式會社光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

『勢力爭霸』挑戰賽活動說明

『勢力爭霸』挑戰賽活動說明

【比賽方式】

●主辦方

日本株式會社光榮特庫摩遊戲（下稱「光榮特庫摩遊戲」）

●參加對象

2022 年 1 月 4 日 18:00pm 至比賽截止期間內於「三國志 霸道」賽區伺服器內之軍團。

●比賽地區

台灣、香港與澳門。

【比賽賽程安排】

賽事開始時間：參賽伺服器開始進入勢力爭霸賽季時，即視為賽事開始。

賽事結束時間：勢力爭霸賽官方宣布之截止時間結束時，即為比賽結束。

賽事結果公佈時間：比賽截止後一週內。

【比賽獎勵】

在賽事結束時，將對所有參賽賽區的所有軍團的勢力貢獻度進行排名，排名前 5

名的軍團可獲得現金獎勵，排名 6-30 的軍團可獲得遊戲內虛擬商品獎勵。

更多的比賽細節，請參照活動專屬網站

※ 詳細規則請參照遊戲內的說明考專屬活動網站

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 日本株式會社光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。