25歲女星賴慧如近期在八點檔連續劇《黃金歲月》中，因飾演「小辣椒」一角而再度受到觀眾矚目。而近日在劇中與男星江俊翰組成復仇者聯盟的她，昨（28）日也在臉書粉絲團上曬出火辣側拍照，吸引眾人的目光。

賴慧如昨日於臉書粉絲團上PO文表示：「我是水女孩！拍戲不是去海邊就來泳池。5年後的黑蘭嬌遇到天寶了，我可不是之前的悲慘嬌嘍！天寶，接招吧」，並附上一系列側拍劇照。照片中，只見賴慧如穿著一件胸下挖空的深V連身泳裝，以「邪惡視角」對著鏡頭擺出各種姿勢，大秀火辣長腿與身材曲線。

接著賴慧如還不忘加碼送上近距離的自拍照，性感南半球也呼之欲出，令網友們看了大噴鼻血，葉家妤、陳仙梅等多位藝人好友們也紛紛跳出來留言：「好正，好辣」、「水成這樣」、「辣到爆」、「令人噴火的身材」、「好兇」、「沒想到 ~ 過了五年，阿嬌身材依然火辣」意外引起熱烈討論。

另外，賴慧如近日除了趕拍連續劇外，不久前剛推出第四張個人專輯《愛毋是一種罪》的她，也積極登上綜藝節目宣傳，並為即將到來的除夕節目提前做準備。日前她也曾在臉書上PO出只睡一小時的美腿照，表示：「只睡一小時的連兩天錄影+拍戲，8小時的舞蹈 12小時的高跟鞋，腳腫到高跟鞋穿不進去了」敬業的態度同樣引起網友熱議。