通緝竊賊廢棄商辦偷電纜 警方前後包夾逮人

士林警分局11月間接獲民眾反映，福林街329巷內一棟廢棄商辦大樓，常有可疑人士出入，竊取大樓內的電纜線，警方在本月21日晚上11點，大樓旁發現失竊機車停靠在路邊，進入大樓見竊嫌鬼鬼祟祟，員警立即呼叫支援前後包夾，當場逮捕50歲郭嫌，起出電纜線以及犯案工具，訊後依竊盜等罪送辦。

郭嫌有多項竊盜前科，12月13日遭新北地檢署發布通緝，因而四處躲藏，竊取廢棄大樓的電纜線，附近看到可疑人士出沒，立即向警方反應，希望加強巡邏，員警在21日晚上見大樓旁停放一輛機車，非常突兀，隨即查詢車牌號碼，發現是一輛失竊機車，立刻呼叫支援。

員警進入廢棄大樓查看，發現角落有燈光，研判歹徒正在犯案，打算得手後騎贓車離開，立即部署警力前後包夾，當場逮捕郭嫌，他坦承偷竊機車，但否認一旁的電纜線是他竊取的，警訊後依竊盜罪等罪送辦。

警方表示，近期因國際原物料飆漲，銅價也水漲船高，竊賊遂鎖定電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，警方將加強巡查，民眾如發現疑似有竊盜情形，請立即撥打110報案。