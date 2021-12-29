原來化緣也有低消，一名女網友日前在路上遇到出家人化緣，她便掏出50元要投入，結果被出家人退回說「給我紅色的，你會發財」，被她拒絕後，出家人甚至連50元都不要了，錢還給原PO轉頭就走，留下她傻在原地。

這名女網友日前在臉書「爆廢公社二館」發文，指出她從銀行辦完事走出來，遇到一個出家人走過來跟她化緣，於是拿出50元準備給他，想不到出家人跟原PO說，他要紅色的，原PO不解地「蛤？」ㄧ聲，出家人又再講一次，他要原PO錢包裡面的100元，但原PO還是聽不懂是什麼意思，出家人這才說出「給我紅色的，你會發財」。

聽完這句話後原PO更傻眼，只好尷尬回「不好意思」拒絕他，結果這出家人把50元還她就走了，奇妙的遭遇讓她PO上網問大家也有遇過嗎？

對此，網友看了之後紛紛留言：「低消100元」、「看看他身上應該還有刷卡機」、「看不起你是正常，轉個彎，開著賓士離開」、「這是假和尚吧」、「第一次看到給錢還被打槍的」、「賓士缺油錢啦」，還有人搞笑回應，「給我藍色的，您將會一生順遂！」、「給我藍色的你也會發財唷」。

但也有人替出家人說話，解釋他是因為走路化緣，零錢太多會太重所以不收，「不信你拿兩個50給他，他一樣不收」。