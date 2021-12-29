隨著2021年即將結束，以科技股為主的那斯達克綜合指數全年漲幅落後標普500指數，為5年以來首次被超車。

今年截至本周一，那斯達克指數累計上漲23%，同一期間，標普500指數上漲28%。標普500指數前兩次表現優於那斯達克指數是在2016年和2011年。

去年那斯達克指數大漲44%，而標普500指數僅上漲16%。從2016年終到2020年封關，那斯達克指數每年都贏，累計上漲了139%，同一期間標普500指數只上漲68%。

科技股還有4天時間可以力挽狂瀾，但在年度的最後一周市場往往較為淡靜，不太會出現能帶動股票大漲的消息。

周一美股主要指數全面大漲，標普500指數連漲第4天，並再創歷史新高。周二美股交投淡靜，投資人缺乏追高的興緻，標普500指數以微跌0.1%做收。

那斯達克指數在2021年初大漲，延續了在2020年的強勁升勢，到了2月中旬，其漲幅幾乎比標普500指數高出1倍，惟隨著第一批新冠疫苗問世，投資人預期美國即將度過這場大流行病，對遠端工作科技、居家健身系統、食品外送平台與宅娛樂科技設備的需求可能減少，這導致那斯達克的升勢顯得有些後繼乏力。

高漲的通膨亦為科技股帶來壓力。美國的消費者通膨在今年4月時達到4%，到11月已經站上6.8%。聯準會在本月早些時候暗示2022年可能升息3次，每次25個基點。

這對本益比已高的科技股帶來雙重打擊，投資人對科技業的需求前景感到擔憂，並轉向受惠於升息環境的領域。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，過去5年來，每次資金似乎從科技股轉出時，就會有買盤進場低接，但2021年的情況似乎不同，投資人並沒有逢低搶進科技股。

此外，在市場走勢方面，標普500指數和那斯達克指數之間的差異也越來越不明顯。

標普500指數權重最高的7家公司分別為蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、特斯拉、臉書母公司Meta和輝達，現在約占該指數27%的權重。然而這些科技巨頭也是那斯達克指數最重量級的成員，這或許能解釋為什麼這兩大指數今年的漲幅僅相差幾個百分點。

Fundstrat Global Advisors常務合夥人Tom Lee在談到臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜、網飛（Netflix）和谷歌時表示，市場正變得越來越「FAANG」。