《航運股》漢翔廠房粉塵氣爆 7名員工受傷送醫 11:422021/12/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢翔(2634)位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午約10點傳出火警，漢翔指出，主要漢翔8號棚廠鉗工作業區集塵區粉塵氣爆，共7位員工受傷送醫。 漢翔工廠起火，台中市消防隊獲報後派遣中港、水湳、西屯、黎明等分隊及第八救災救護大隊到場，初步調查起火燃燒的物品是鋁合金與粉塵，火勢已經控制。 漢翔上周才剛剛完成第二架新式高教機的交機儀式，該廠區是否影響到國機國造及F-16V戰機購改，目前都還在調查。 漢翔台中水湳廠粉塵爆炸 1重傷命危6輕傷送醫 《航運股》漢翔量產第二架高教機 董座率領飛交 #漢翔 #粉塵 #廠房 #氣爆 #受傷送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 15:132021/12/27 社會 《汽車股》麗清斥資7.7億元購入觀音廠房 辦現增添銀彈 08:352021/12/16 財經 勇鷹第二號量產機今飛台東 漢翔董座胡開宏同乘交機 08:102021/12/22 政治 漢翔航空粉塵7傷送醫 資深領班無生命徵象 12:102021/12/29 社會 量產第二架新式高教機 漢翔胡開宏董事長親率飛交 14:092021/12/22 政治 1218公投》核四沉睡7年竟一塵不染 他喊：等著台積電 08:232021/12/16 政治 旭源新竹廠房土地 8.4億餘元賣給碩禾 11:202021/12/16 財經 指陳菊挪用氣爆善款 「神力女超人」許淑華獲不起訴 09:572021/12/21 政治 三箭齊發 順德營運有看頭 04:102021/12/27 證券．權證 長春化工接手寶德能源廠房 銀行團債權年底前全面完成提存 10:282021/12/29 財經 勇鷹2號交機 3架編隊志航基地衝場 04:102021/12/23 話題觀察 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 行員業績壓力大走歹路 永豐銀挨罰400萬元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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