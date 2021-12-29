漢翔(2634)位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午約10點傳出火警，漢翔指出，主要漢翔8號棚廠鉗工作業區集塵區粉塵氣爆，共7位員工受傷送醫。

漢翔工廠起火，台中市消防隊獲報後派遣中港、水湳、西屯、黎明等分隊及第八救災救護大隊到場，初步調查起火燃燒的物品是鋁合金與粉塵，火勢已經控制。

漢翔上周才剛剛完成第二架新式高教機的交機儀式，該廠區是否影響到國機國造及F-16V戰機購改，目前都還在調查。