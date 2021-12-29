台灣金融業在政府積極推動永續金融發展下表現獲得國際肯定，CDP公布2021年氣候變遷專案評比，共有全球12家金融業獲得最高等級A殊榮，其中台灣便有第一金(2892)、富邦金(2881)及元大金(2885)等3家入榜，第一金更為國內連4年位居「領導等級」的金融業。

CDP為2002年由國際主流法人投資機構發起成立的獨立非營利組織，藉由與全球主要投資機構合作，盼以市場力量推動永續經濟發展。截至今年，已集結全球590家法人投資機構成為簽署人，管理總資產高達110兆美元。

為提供投資人公開且透明的資訊管道，瞭解各企業面對氣候變遷風險的因應措施及應變能力，CDP藉由要求企業填寫問卷，收集所需資訊並進行分析及評比，再提供給相關投資者參考，今年全球受邀填寫CDP各項問卷的企業已達1.3萬家。

CDP氣候變遷問卷總分以四階段的揭露（Disclosure）、認知（Awareness）、管理（Management）與領導（Leadership）計算，企業總得分會以A/A-（領導等級）、B/B-、C/C-、D/D-與F等字母區分為不同等級呈現。

CDP公布的2021年氣候變遷專案評比，共有12家國際金融業獲得最高等級的A，其中台灣有第一金、富邦金及元大金等3家入榜，其餘國家尚包括美國、日本、加拿大、法國、瑞士、西班牙、南韓等。

第一金表示，集團積極朝向2050年淨零碳排目標轉型發展，內部已重新檢討並設定更具挑戰性的科學基礎減量目標（SBT），並計畫透過自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大對綠電採購比重，導入內部碳定價等4大方向達成。

第一金旗下一銀亦啟動碳排放量盤查計算，針對高排碳產業的國內授信戶，案件申請時要求揭露「溫室氣體排放量」，若連2年增加，將要求客戶敘明原因並提出節能計畫或減碳目標，內部已逐月監控對高汙染（耗能）產業授信限額比重。

此外，一銀持續加強與客戶議合行動，推出「永續發展連結貸款專案」，將企業戶在控管溫室氣體排放、電力管理、能源耗用，以及降低廢棄物量等指標納入優惠融資評估重點，期望透過企金放款量能，將環境、社會、公司治理（ESG）落實在銀行授信業務。