隔夜美股道瓊指數連續第5天收高，但標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數回落。由科技股領跌，周三香港股市開低走低，恆生指數目前跌0.77%，報23102.24點。國企股(H股)跌1.1%，為8111.03點。

恆生科技股指數目前跌1.28%，成分股跌多漲少，僅比亞迪電子、ASM太平洋和中芯國際守在平盤之上，目前分別上漲0.9%、0.6%和0.4%。微盟集團跌7%，表現最疲弱。

阿里巴巴目前下挫2.4%，其關係企業螞蟻集團旗下的「相互寶」將於明年1月28日停止運作。

香港地產股延續昨日的升勢，新世界發展漲1.2%，為表現最好藍籌。新鴻基地產漲0.5%。

受業績利空打擊，雲端運算服務類股走弱。微盟跌7%，股價創一年半新低。該公司上半年虧損5.58億元人民幣，較去年同期（虧損5.44億元人民幣）擴大。受此拖累，阜博集團跌逾8%，股價創逾兩個半月新低。中國有贊跌逾7%，股價創一年新低。