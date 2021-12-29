金曲歌王、優質偶像王力宏出道多年，原本給人零負評形象的他，最近卻因婚變風波聲勢跌落谷底，他更在李靚蕾發出毀滅性長文後隔天隨即回到台灣，令外界好奇要求藝人品行的大陸演藝圈，是否還有可能讓王力宏復出？今(29日)國台辦發言人馬曉光問到此事，強調當然還是鼓勵兩岸藝人交流，「但希望來大陸發展的藝人演員還是能做到『德藝雙馨』」，一句話似乎暗示王力宏重登上大陸舞台暫時機率不大。

王力宏日前認了與李靚蕾10年婚姻畫下句點，兩人育有2女1子，但對於撫養權和贍養費問題，兩人起初沒有正面回應，外界更傳婚變主因與李靚蕾和王母的婆媳問題有關，對此，李靚蕾忍無可忍，透露本來為此請求王力宏替她澄清，但對方稱聲明中已說不會再回應，便拒絕替前妻解釋，未料王力宏遭傳出軌By2妹妹Yumi，便火速發表自清聲明，讓李靚蕾傷透心，決定奪回發言權。

大陸國台辦發言人馬曉光強調大陸演藝圈仍要求德藝雙馨。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

李靚蕾的千字長文中除了爆料王力宏男女關係混亂，更指他婚前婚後都有許多砲友，王父王大中第一時間跳出反擊李靚蕾，稱她當年是帶球逼孕，引來李靚蕾強調是婚前王力宏自稱想要有小孩，兩人才在沒做任何安全措施的情況下懷了孩子，而王力宏後來提油救火，兩度發表聲明，都引來外界不小批評聲浪，有「十優港姐」之稱的香港女星麥明詩更坦言王力宏的道歉聲明相當沒誠意，「既父權兼沒承擔責任的意思」。

馬曉光回應王力宏問題（56:40起）。（影音／取自中時新聞網 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

王力宏的形象急速崩壞成為兩岸議論話題，今國台辦開記者會時，有記者問王力宏不只是私生活產生爭議，還被指營銷控評、操作輿論，之前《環球時報》更指：「王力宏的豪華存在基本結束了」，想請問國台辦是否也是一樣的態度？對此，馬曉光說：「不能把某個人網上的說法當作是官方的態度，對於兩岸文化的交流合作，我們一向是持鼓勵態度，但對於個別人物的個別事件，我們希望來大陸發展的藝人演員都能做到『德藝雙馨』，也就是說我們看重的是公（領域）的，而不是網上其他方面的一些說法」。