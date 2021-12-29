連晨翔和徐鈞浩在電影《一杯熱奶茶的等待》飾演一對兄弟，卻有不少互動流露出「腐味」，兩人日前攜手上節目《哇靠有事嗎》宣傳新片，分享愛情裡的各種等待，連晨翔說：「我很被動，可以跟對方耗很久。」徐鈞浩的答案更讓人驚訝，因為有1次，他等著等著竟然就被分手了。

連晨翔、徐鈞浩一起做客《哇靠有事嗎》接受主持人吳小帽和阿平訪問，針對等告白、等出門、等訊息、等分手進行討論。連晨翔說他喜歡一個人的時候，可以慢慢等、慢慢耗：「我同時在觀察對方，想知道這個人好或不好，不希望在一起之後，才覺得她這個人不好。」

徐鈞浩浪漫地說：「以前的等待雖然漫長，但比較能延續，現在智慧型手機太方便。」他表示早期通訊軟體還沒有這麼發達、越洋電話又貴，出1趟國情侶之間就會斷聯10天，那段期間就會特別思念，一返抵國門就開始打電話。

但他曾經遇過一個人，對方說要出國卻從此失聯了，「最後1次通電話我還以為我們感情很好，卻再也沒有這個人的消息，只能一直等，過了很久我怎麼想她也該回國了，但我傳簡訊、打電話都沒有任何回應，1個月後我認清現實，就是我被甩了」。