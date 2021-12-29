新北市政府29日舉行「M.Ark新北捷鑽招商說明會及廉政平台宣示成立」，預告環狀線十四張站的土地開發案將在明年第一季公告招商。新北市長侯友宜表示，開發案總開發量體約25萬坪，打造結合商場、智慧辦公聚落及水岸住宅計17棟，投資興建金額達520億元，堪稱全台規模最大捷運場站開發。市府今日也邀集「檢、調、廉及民間組織」成立廉政平台，確保投資環境透明。

侯友宜說，M.Ark的義涵是結合Metro與Ark，藉由捷運車站的土地開發來帶動周邊地區繁榮，就如同方舟(Ark)，加上串聯各個站點所構成捷運路線(Metro)，象徵將乘載著新北市發展願景，帶動整個都會區城市翻轉，並成為新地標。

侯友宜說，本案與蘆南蘆北整體開發區的銀河灣計畫，一南一北遙相呼應，更具投資規模的本計畫預期將成為「新北捷鑽」，與銀河灣計畫共同閃耀新北。

侯友宜說，十四張站為新北環狀線與安坑輕軌交會站，位居新店溪河畔，基地面積約4.3萬坪，將規畫興建30至43層17棟複合式開發大樓聚落，為全台最大捷運場站開發案，開發大樓預計引入1.1萬人口，預計可創造約1.2萬個就業機會，吸引人潮於捷運沿線活動，帶動新北軸線翻轉。

捷運局表示，環狀線目前共計有10處土地開發案，秀朗橋站、景平站、中和站及中原站等4處基地已徵得投資人開發中；橋和站及板新站正在徵求投資人；十四張站暨南機廠招商說明會，預計於111年第1季公告徵求投資人；餘3處板橋站、新埔民生站、新北產業園區站亦將於明年第1季公告徵求投資人。