南投縣警局呼籲民眾，多利用警廣或警察局臉書等，隨時掌握即時路況，並多加使用替代道路避免塞車，以免塞在車陣中，敗興而歸。（南投縣警局提供／吳建輝南投報導）

警方也呼籲，所有駕駛人應隨時收聽路況報導，並提前改道行駛，避開管制或容易塞車區域，也勿任意違規停車，並遵守員警或義交人員指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。（南投縣警局提供／吳建輝南投報導）

元旦3天連假倒數，往年南投各大風景區都會湧入大批人車潮，南投警今也公布5大容易塞車路段，包括溪頭、日月潭等熱門景點，南投縣警局呼籲民眾，多利用警廣或警察局臉書等，隨時掌握即時路況，並多加使用替代道路避免塞車，以免塞在車陣中，敗興而歸。

塞車熱點包括上午9點開始至下午1點台３線竹山交流道往溪頭方向至極山路與保甲路口，還有151線溪頭自然教育園區附近，下午3點過後則是往交流道方向151線鹿谷市區保甲路至竹山交流道。

國6愛蘭交流道則是從上午9點開始往埔里鎮愛蘭橋的三岔路口，下午3點則是台14線埔里鎮愛蘭三岔路口至愛蘭交流道往國姓方向；日月潭則是上午10點開始從九龍路口、水社、向山、伊達邵等；合歡山台14甲線清境到武嶺路段；名間交流道台3線至名間市區南下，也會有一波車潮，下午則是北上路段開始壅塞。

南投警表示，國道茶道將會進行全天的儀控管制，若交流道壅塞回堵情況加劇，也會強制引導車輛至鄰近的交流道上國道，像是國6愛蘭可以改走北山交流道，國3名間可以改走中興新村交流道、竹山可以改走南雲交流道。

警方也呼籲，所有駕駛人應隨時收聽路況報導，並提前改道行駛，避開管制或容易塞車區域，也勿任意違規停車，並遵守員警或義交人員指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。