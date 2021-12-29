馮翊綱為宋少卿酒駕道歉 相聲瓦舍演出改由「他」上場

酒駕事故頻傳，演員宋少卿28日凌晨五度酒駕被逮，引發熱議，他的30年相聲老搭檔演員馮翊綱沉痛發聲，向觀眾道歉，「我不會縱容他上台演出。」相聲瓦舍也表示，本周末演出的《三十三》確定換角，由演員韋以丞上場。

馮翊綱表示，絕對不會姑息酒駕，「酒駕問題是國家大事，作為宋少卿三十年的表演搭檔，我有一個沉痛的感觸，相聲可以不說，戲可以不演，但做人不能這樣，必須在公務上即刻阻止他。」

演員宋少卿28日凌晨五度酒駕被逮，引發熱議，他的30年相聲老搭檔演員馮因宋少卿酒駕，相聲瓦舍本周末演出《三十三》改由韋以丞（見圖）演出。（相聲瓦舍提供）

由於本周末是《三十三》巡演最後兩場，馮翊綱表示，「來看的觀眾，保證不會有宋少卿。」馮翊綱表示，如果觀眾覺得和原本期待的卡司不同，可以退票。

然而，剩不到幾天要換角，有許多後續手續需處理，馮翊綱以「燙手山芋」形容，同時對觀眾說：「謝謝大家，真是對不起。」至於明年度新作《畫虎藍》，馮翊綱也掛保證，「絕對不會看到宋少卿，我們不會讓酒駕演員上台。」

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