今年27歲的台灣女子職業圍棋選手黑嘉嘉，6歲開始下圍棋、14歲定段走上職業選手之路，如今是擁有職業七段的好手，而她可是「內外兼備」，最近黑嘉嘉在社群貼出一段短片，挑戰10秒找出棋盤不同之處，但黑嘉嘉僅花了5秒就抓出問題點，神乎其技讓眾人看傻眼。

職業棋士黑嘉嘉如今聞名國際，不單是因為她棋藝高人一等，她那張台、澳混血深邃精緻美貌格外吸睛，加上比賽時專注的眼神，電力實在太強，黑嘉嘉因此被日媒封為「千年一遇美女棋士」，在韓國也有著高人氣，許多當地圍棋愛好者看到她上場，還會忍不住「倒戈」盼黑嘉嘉獲勝。

黑嘉嘉如今的工作範圍不只有專注作為選手而已，訪問、代言接不完，她也經常透過社群分享工作花絮，昨天(12/28)她在臉書貼出一則短片，表示自己常常被問：「比賽中暫時離開，對手偷下兩手怎麼辦呢？」，她的答案是：「會被發現」，為了證明這一點，黑嘉嘉進行了「10秒找棋挑戰」。

影片中，穿著白色洋裝飄仙氣的黑嘉嘉一派輕鬆，面前是一桌已經布滿黑白棋的棋盤，她微笑著轉過身，身旁的工作人員隨機放入兩顆棋子，放好後讓黑嘉嘉開始找，她才2秒就找到第一顆，再3秒又找出第二顆，共計5秒破解挑戰，現場人員不禁驚呼：「哇塞」、「太扯了」，網友們看了影片也騷動起來，不知她是怎麼辦到的，認為職業棋士的能力無庸置疑，「別考驗職業棋士的邏輯記憶」、「職業棋手一定要可以複盤全手啊」、「盲棋都能下了，抓作弊完全不成問題」。