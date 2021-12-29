據中國新聞社旗下財經媒體《中新經緯》報導，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷被查。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今(29)日表示，從有關部門發佈的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關，任何人在大陸經商，首先應該依法依規。

張庭和林瑞陽這對明星夫妻淡出螢光幕後，就到大陸發展微商，身價傳高達300億人民幣（約1200億新台幣），張庭還曾自爆「家裡都是錢」，未料昨28日傳出旗下的「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，被凍結高達6億人民幣（約新台幣26億元）資金，雖然他們強調合法，但形象受損，連帶5年前被網友控訴的黑歷史都被挖出。

原來2016年時，就有大陸網友出面指控，使用張庭和林瑞陽的保養品牌產品後，皮膚竟然出現發紅、脫皮和爆痘的症狀，不過每個人的體質都不相同，目前尚未有醫療證據可證實到底哪方有問題。

陸網翻出2016年有人使用張庭、林瑞陽保養品牌，結果膚質不適合的過往。（圖／微博@異能八卦局長）

面對外界指控，張庭和林瑞陽透過公司官方微博帳號「TST庭秘密」發聲明表示：「上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。」隨後夫妻倆也各自在個人微博轉發該文。

林瑞陽轉發公司聲明，強調公司合法經營，營運一切正常。（圖／微博@林瑞陽）

據悉，張庭、林瑞陽夫妻在2013年創立上海達爾威貿易有限公司，主要販售保養品、化妝品和家庭生活用品等，不到幾年就晉升知名微商公司，還連續2年被列入上海青浦區百強優秀企業，旗下有主打化妝品、護膚品的TST（庭秘密）品牌，以及主打家庭生活消費品的TMM品牌。