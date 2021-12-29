大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，儘管雙方強調和平分開，男方婚內出軌的消息卻從沒停過，多次被直擊和長髮女子同進同出，女子身分遭起底是25歲女星張穎穎，儘管汪小菲和張蘭多次否認仍無法平息傳言，如今張穎穎又被拍到回他的住處換衣服，再度引發話題。

陸媒「吃瓜超猛的阿飛」日前上傳一段1分12秒的影片，爆料張穎穎走進汪小菲的住處，該棟豪宅價值6500萬人民幣（約台幣2.8億元），過去還是汪小菲和大S的愛巢，等張穎穎從豪宅裡走出來已經換了一身衣服，和一名神秘男子吃完火鍋後又回到汪小菲住處，引發外界瘋猜兩人已經同居。

張穎穎自在進出汪小菲的豪宅。(圖/翻攝自微博)

汪小菲近來頻繁被拍到和張穎穎互動，隨著傳言越演越烈，汪小菲也氣急敗壞地澄清，「你們哪個相片和眼睛拍到是張女士（張穎穎）了？你們一張嘴隨便說」，並表示自己沒說過大S一句壞話，「你們一幫傻x粉絲，自己意淫。」更強調他和大S是和平分開，不需要外界的傷害。

而張蘭被問起張穎穎相關問題，也都態度強勢回覆：「是你媽」、「找律師告你」，然而網友卻還是不斷挖出汪小菲和張穎穎交往的證據，包括張穎穎直播時背後的背景和汪小菲家的擺設神似，張穎穎還被抓包和汪小菲戴同款項鍊和手環，張蘭甚至和張穎穎貼臉合照，這些證據都再再打臉汪小菲的說法。