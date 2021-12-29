目前國際間Omicron變異株傳播力快速，為提升我國疫苗覆蓋率，移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，實施期間自即日起至111年1月31日止，秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不原則，不論失聯移工或逾期停(居)留外來人口，皆可免費接種，接種疫苗過程不會通報治安機關查處，保護自己、朋友及家人健康，讓防疫安全網更加完善。

移民署南區事務大隊嘉義市服務站結合嘉義市衛生局與大心診所，提供夜間、假日期間疫苗接種服務，印製中、印、越、泰、英等多國語言文宣，鼓勵逾期停(居)留外來人口出面接種疫苗。嘉義市服務站及診所事前安排通譯人員解說、規劃完善施打動線，並提供統一證號申請服務及保冷袋等贈品，讓在冬天前來施打疫苗及外來人口感到一股「窩心」暖流。來自越南的移工阿乖(化名)表示，原本害怕被查處，又擔心萬一染疫沒有健保，也沒有人可以照顧，很慶幸自己看到移民署多國語言文宣，透過公費疫苗專案順利完成施打，真的很感謝移民署及醫護人員。

阿乖完成統一證號配發肯定移民署服務。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市專勤隊及服務站呼籲，專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費施打疫苗，即便沒有身分證件，移民署也會協助配發統一證號，請大家將訊息分享給身邊的失聯移工及逾期外來人口，鼓勵他們出面接種疫苗，共同防堵疫情，有施打疫苗問題也歡迎洽詢嘉義市服務站（電話：05-2166100）或嘉義市專勤隊（電話：05-2313609）。此外，農曆過年快到了，為防範非洲豬瘟，提醒在臺新住民及移工朋友，切勿自國外網購或請家人朋友寄送違規肉製品來臺，避免受罰。