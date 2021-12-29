日前有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，台北市某知名甜甜圈的徵才訊息，開出月薪39K、月休12天的條件，引發大批網友喊「佛心」想應徵。不過有一名自稱是員工的女網友爆料，老闆的徵人啟示寫得非常好看，事實上月休12天就是要讓老闆隨傳隨到，還必須安排1天到老闆家打掃、買便當，若沒有按照規定，就會被扣績效。

原PO昨（28）日於論壇《Dcard》指出，自己當初也是被徵才條件給吸引，老闆每個月給基本底薪26K，其他則是以獎金方式發放，也會額外補助油資及餐費，但前提是必須要有發票才能領到補助款，另外每個月還會頒發禮貌獎、元氣獎金，若被老闆認定沒禮貌就會扣1000至1500元。

原PO透露，每年小年夜晚上8點下班，全部員工都必須留下來大掃除，結束回到家都已經凌晨3點半至4點半左右，且沒有給任何加班費。除此之外，老闆為了研發新手遊，還要求員工每半年要到家玩手遊，並分享心得感想，常常一坐就是隔天早上6點多，接著10點再去門市上班。

原PO說，每位員工月休12天中，必須安排一天到老闆家幫忙打掃買便當，需在規定時間內抵達，如果遲到也會扣全勤獎金，「我們的休假多就是要讓老闆隨傳隨到，使命必達，以他的事為優先」，若安排其他私事，無法去老闆家，就會被認定沒有向心力、不合群，還會被扣績效，「希望大家不要被不實徵人資訊騙了，簽約一年要離職，可是要賠違約金。」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「去老闆家打掃買飯，跟當初應徵甜甜圈員工到底有什麼關係？」、「這個老闆不是在請員工吧 是在請奴才吧」、「看到徵人啟事，還以為台灣有救了，結果是我想太多」、「老闆是控制狂嗎？」

《中時新聞網》致電到甜甜圈店詢問，店家表示爆料內容不實，也不方便回應。