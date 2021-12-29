女星瑞莎近年積極培育體操選手，卻被爆料斂財、把選手當宣傳工具等負面新聞，她所成立的瑞星韻律體操協會，也在深夜發文反駁6大指控，稍早，更在Instagram限動發文，再次捍衛自身清白的立場。

瑞莎成立的瑞星韻律體操協會，在深夜發文反駁6大指控，除了強調合約雖不到盡善盡美，也絕對對等公平，願意公開合約內容交付公評，對於被指帳目不明一事，預計年底關帳自結完成後，會交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計在2022年3月完成，以昭公信，接著強調為了能讓台灣韻律體操更好，不僅樂意付出，也不覺得是犧牲，但絕不會姑息暗處的蓄意攻擊。

瑞莎轉發聲明強調「瑞星正式回應」。（larisa_cem IG）

瑞莎稍早不僅在Instagram限動轉發此則聲明，強調「瑞星正式回應」，接著更用黑底白字寫下：「善良不代表隨便讓人騎在頭上」，似乎呼應昨天（28日）直接點名爆料抹黑她的人，若不想一起發展韻律體操，尊重你們的選擇，但不要再浪費社會資源，阻止她對韻律體操的付出，強調：「很痛，很難，很多不公平，但我不會放棄。」

瑞莎12字反擊「善良不代表隨便讓人騎在頭上。（larisa_cem IG）

此外，瑞莎也感謝檢察官查出DCard發文者，還有寫不實文字的人，是欒姓，汪姓，彭姓，李姓4個名字，她坦言與對方僅是工作上接觸過的人，至今仍不明白哪個環節出問題，只能告訴自己盡力不要想，因為還有很多孩子們要顧，不能因為這些人傷心或挫敗。